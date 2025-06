Aktualisiert am 15.06.2025 - 17:06 Uhr

Wie das Fachmagazin "Defense Express" berichtet, beschreibt der Hersteller L3Harris das System als virtuellen Schutzschild, der die Flugzeugzelle elektronisch abschirmt. Es erkenne Radargefahren früher und reagiere automatisch mit präzisen Störimpulsen. Besonders effektiv sei Viper Shield in Verbindung mit der neuesten F-16-Variante Block 70, die bereits über modernisierte Avionik und Sensorik verfügt.

Die laufenden Tests finden auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien statt. L3Harris zufolge ist das System bereits seriennah und soll Ende 2025 ausgeliefert werden. Dabei verspricht das Unternehmen eine einfache und kostengünstige Integration – auch in ältere F-16-Modelle. Nur minimale Modifikationen am Flugzeug seien dafür notwendig.