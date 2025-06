Pentagon: Keine Angriffe des US-Militärs gegen den Iran

Aktualisiert am 17.06.2025 - 02:52 Uhr

Die USA schicken übereinstimmenden Berichten zufolge einen weiteren Flugzeugträger in den Nahen Osten. (Archivbild) (Quelle: Dusty Howell / U.s. Navy Handout/dpa/dpa-bilder)

US-Soldaten im Nahen Osten beteiligen sich nach Angaben aus Washington weiter nicht an Angriffen gegen den Iran. Das US-Militär will aber seine Truppen und Interessen in der Region verteidigen.