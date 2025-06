Kein Regimewechsel in Sicht

Netanjahu sagte kürzlich in einem Fox-News-Interview, dass ein "Regimewechsel" das Ergebnis der israelischen Angriffe sein könne, wobei dies aber die Bevölkerung herbeiführen müsse. Auf die Frage nach einem israelischen Plan zur Ermordung Chameneis sagte er nur: "Wir tun, was wir tun müssen, wir werden tun, was wir tun müssen, und ich denke, die USA wissen, was gut für die USA ist."