Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, der zu den führenden iranischen Oppositionellen zählt, hat in einer Ansprache an das iranische Volk zum Umsturz des Regimes in Teheran aufgerufen. "Die islamische Republik ist am Ende und ist im Prozess des Untergangs", erklärt Pahlavi und fährt fort: "Chamenei hat sich wie eine feige Ratte im Untergrund versteckt."