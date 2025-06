«Job erledigt»: Bayern schon weiter - Neue Musiala-Sorgen

Aktualisiert am 21.06.2025 - 09:57 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2025 - 09:57 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Bayern haben das erste Etappenziel in den USA erreicht. Sie stehen im Achtelfinale. Der Trainer ist "wirklich zufrieden". Für den Sieg gegen Boca Juniors sorgt ein Mann, der immer wertvoller wird.

Nur fünf Tage nach seinem Drei-Tore-Comeback beim 10:0 im ersten WM-Spiel gegen Auckland City war für Musiala bei seinem nächsten Joker-Einsatz in Miami nach nur 25 Minuten Einsatzzeit Schluss. Der 22-Jährige, gerade erst wieder fit geworden nach einem Muskelbündelriss im Oberschenkel, hatte offensichtlich Schmerzen und musste raus.

Kompany: "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes"

Bayern gelingt eine Premiere

Darüber hinaus ist es kein Zufall mehr, dass Michael Olise in der 84. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck das Siegtor erzielte. Es war schon das dritte Turniertor des Franzosen. "Es gibt keinen Zweifel, dass Michael den Unterschied machen kann in einem Spiel. Und das brauchen wir unbedingt", sagte Kompany. Ein Unterschiedsspieler ist auch Harry Kane, der in der 18. Minute das 1:0 erzielte und Olise das spielentscheidende 2:1 auflegte.