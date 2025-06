USA sanktionierten Wassim al-Assad wegen Drogenhandels

Im Jahr 2011 brach in Syrien der Bürgerkrieg aus, der die Wirtschaft des Landes zum Erliegen brachte und Syrien in der Folge zum Drogenstaat machte. Milizen, Kriegsherren und die Assad-Regierung übernahmen die Captagon-Produktion von kleinen kriminellen Gruppen und machten daraus eine milliardenschwere Industrie. Ein Großteil des in Syrien hergestellten Captagons wurde in den Ländern des Nahen Ostens verkauft. Seit ihrer Machtübernahme im Dezember geht die HTS-Miliz hart gegen die Drogenproduzenten vor.