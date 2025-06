Israel hat seit Beginn seiner Offensive gegen den Iran bereits mehrere wichtige Elemente des Atomprogramms der Islamischen Republik getroffen. Die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordo wurde jedoch noch nicht zerstört. Sie ist tief in den Fels eingegraben. Nur bunkerbrechende Bomben der USA könnten die Anlage schädigen.

Fordo

Nach israelischen Angaben ist die gut geschützte Anlage in der Nähe der Stadt Ghom das wichtigste Ziel, wenn es darum geht, den Bau einer iranischen Atomwaffe zu verhindern. "Am Ende dieser ganzen Operation muss Fordo ausgeschaltet sein", sagte Israels Botschafter in Washington , Yechiel Leiter, dem Sender Fox News.

In Fordo drehen sich nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde Hunderte Zentrifugen mit Überschallgeschwindigkeit, um beinahe waffentaugliches Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent herzustellen. Die politische Führung in Teheran strebt nach eigenen Angaben nicht nach einem Atom-Arsenal. Doch der Iran ist das einzige Land ohne Kernwaffen, das solches Material produziert. Nach Angaben von Atomwissenschaftlern gibt es in der zivilen Nutzung der Atomenergie keinerlei Anwendung für zu 60 Prozent angereichertes Uran. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien besaß der Iran zuletzt rund 409 Kilogramm davon.