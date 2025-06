Aktualisiert am 21.06.2025 - 09:16 Uhr

Die Atomanlage in Isfahan (Archivbild): Iranische Stellen melden Zerstörungen nach einem israelischen Angriff. (Quelle: epa/EPA/dpa/dpa-bilder)

Israel attackiert seit gut einer Woche den Iran und begründet dies damit, dass das Land kurz vor dem Bau einer Atombombe stehe. Die Führung in Teheran weist dies zurück.

Anführer der Al-Kuds-Brigaden getötet

Der Iran meldete in der Nacht zum Samstag zudem israelische Angriffe auf die Stadt Ghom in der Nähe der Atomanlage Fordo. Dabei wurde nach israelischen Angaben ein Anführer der Al-Kuds-Brigaden getötet. Es handele sich um Said Isadi, der das Palästina-Korps der Al-Kuds-Brigaden geleitet habe, erklärt der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Eine Bestätigung der Revolutionsgarden gab es zunächst nicht.