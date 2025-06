Newsblog zum Krieg in Nahost "Sehr gefährlich" – Irans Außenminister warnt USA

Aktualisiert am 21.06.2025

Iranischer Außenminister Abbas Araghtschi (Archivbild): Er äußerte sich am Rande einer Konferenz in Istanbul. (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Iran hat die USA auf Risiken eines direkten Eingriffs in den Konflikt hingewiesen. Die Gespräche mit den Europäern sollen weitergehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 21. Juni

Minister Araghtschi warnt USA vor Eingreifen in Krieg

Der Iran hat die USA vor einem Eingreifen in den aktuellen Krieg mit Israel gewarnt. Es wäre "sehr bedauerlich" und für alle "sehr gefährlich", sollten die USA sich "der Aggression" anschließen, sagte der Außenminister des Iran, Abbas Araghtschi, am Rande des Treffens der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul. Das berichtete der arabische Nachrichtensender Al Jazeera.

Der Iran sei im Verlauf des Krieges "leider" zu dem Schluss gekommen, dass die USA an der Aggression von Anfang an mitgewirkt hätten, so der Minister weiter. Die US-Regierung würde das zwar zurückweisen, aber der Iran habe viele Hinweise dafür.

Das US-Militär unterstützt Israel bei seiner Verteidigung, beteiligt sich bislang aber nicht an den Angriffen auf den Iran, wie in Washington betont wird. Trump will eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge diplomatischen Bemühungen noch rund zwei Wochen Zeit geben. Danach möchte er eine Entscheidung über eine mögliche Kriegsbeteiligung der USA im Israel-Iran-Krieg treffen.

Araghtschi betonte in Istanbul ein weiteres Mal, dass mögliche Gespräche nur stattfinden könnten, wenn die israelischen Angriffe gestoppt würden.

Israel tötet in Ghom Finanzier der Hamas-Angriffe vom 7.Oktober

Laut Israel ist bei dem jüngsten Angriff in der iranischen Stadt Ghom ein langjähriger Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, einer Sondereinheit für Auslandseinsätze der mächtigen iranischen Revolutionsgarden, getötet worden. Es handele sich um Said Isadi, der das Palästina-Korps der Al-Kuds-Brigaden geleitet habe, erklärt der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Eine Bestätigung der Revolutionsgarden wurde bisher nicht vermeldet. Auch eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher nicht.

Die Al-Kuds-Brigaden haben im Nahen Osten eine vom Iran unterstützte Regionalallianz namens "Achse des Widerstands" aufgebaut, zu der die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen gehören. Seit Beginn des Gaza-Kriegs ist das Bündnis stark geschwächt worden. Der israelische Verteidigungsminister erklärt weiter, die Tötung Isadis sei "ein großer Erfolg für den israelischen Geheimdienst und die Luftwaffe". Isadi habe für die Finanzierung und Bewaffnung der Hamas bei den Angriffen auf Israel am 7. Oktober 2023 gesorgt.

Israel fängt iranische Raketen ab

Der Iran hat Israel nach Angaben des israelischen Militärs in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen. Israels Luftabwehr konnte sie jedoch anscheinend abfangen, es gab zunächst keine Berichte über Einschläge. Die Bevölkerung könne die Schutzräume wieder verlassen, teilte das Militär mit.

Israel greift iranische Raketenstellungen an

Die israelische Luftwaffe hat ihre Angriffe im Iran fortgesetzt. In den vergangenen Stunden flogen etwa 15 Kampfflugzeuge Angriffe auf Raketenabschussrampen im Westen des Iran, teilte die Armee mit. Die Serie an Attacken sei abgeschlossen. Unterdessen fing Israels Luftabwehr eine aus dem Iran gestartete Drohne im Norden des jüdischen Staates ab, laut Medienberichten vor der Küste der Mittelmeerstadt Haifa. In der Stadt waren laut Rettungsdienst zuvor bei einem iranischen Raketenbeschuss mindestens 23 Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

Freitag, 20. Juni

Trump: Europäer können im Iran-Israel-Krieg nicht helfen