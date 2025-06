Die Ukraine entwickelt als Reaktion auf massive russische Luftangriffe im Krieg in der Ukraine verstärkt eigene Abfangdrohnen. "Wir arbeiten auch gezielt an Abfangdrohnen, die den Schutz vor 'Shahed'-Drohnen verbessern sollen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in seiner nächtlichen Videoansprache zur Lage im Ukraine-Krieg. Mehrere heimische Unternehmen lieferten bereits Ergebnisse, und das Produktionsvolumen steige.