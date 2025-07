Papst kehrt in Sommerresidenz Castel Gandolfo zurück

Einige Termine hat Leo die nächsten beiden Wochen aber doch. So will er das allsonntägliche Angelus-Gebet, wozu normalerweise Zehntausende auf den Petersplatz kommen, nächste Woche in Castel Gandolfo sprechen. Am 20. Juli geht es für eine Weile zurück nach Rom. Das Mariä-Himmelfahrt-Wochenende am 15. August, Höhepunkt der Feriensaison in Italien, verbringt er aber wieder in der Sommerresidenz. In der Pfarrkirche will er dann auch die Messe feiern.