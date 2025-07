Newsblog zum Ukraine-Krieg Teil der Schattenflotte? Explosion auf Tanker in russischem Hafen

Von t-online Aktualisiert am 06.07.2025 - 17:00 Uhr Lesedauer: 35 Min.

Hafen von Ust-Luga (Archivbild): Hier kam es zu einer Explosion auf einem Tanker, der mit Düngemittel beladen wurde. (Quelle: IMAGO/Mikhail Golenkov/imago)

Auf einem Tanker ist es in einem russischen Hafen zu einer Explosion gekommen. Russland hat offenbar zwei weitere Orte in der Ukraine eingenommen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 6. Juli

Tote bei Angriffen mit russischer Gleitbombe und Drohne

Bei russischen Gleitbomben- und Drohnenattacken im Gebiet Donezk sind laut ukrainischen Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. In der Stadt Kostjantyniwka seien beim Abwurf einer Bombe auf einer Baustelle zwei Zivilisten gestorben, zehn Minuten später sei eine Drohne in ein Auto gekracht, in dem ein Ehepaar gesessen habe, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk mit. Die Behörde veröffentlichte bei Telegram auch Fotos von der toten 39 Jahre alten Frau und ihrem 40-jährigen Mann. 15 Wohngebäude und Stromleitungen seien beschädigt worden, hieß es.

In russischem Ostseehafen: Explosion auf Tanker mit Dünger

Im russischen Ostseehafen Ust-Luga ist es auf dem Tanker "Eco Wizard" zu einer Explosion gekommen, offenbar ist auch Ammoniak ausgetreten. Dies berichtet die russische investigative Nachrichtenseite "The Insider". Die Gründe für die Explosion sind derzeit noch unklar. Das russische Verkehrsministerium informierte über einen "geringen Austritt von flüssigem Ammoniak während des Vorfalls beim Laden" des Ammoniaktankers. Die weitere Beladung sei "umgehend gestoppt" worden.

Laut russischen Telegram-Kanälen soll es an Bord des Schiffes während des Beladens mit Ammoniak zu einer Explosion gekommen sein, wodurch der Rumpf beschädigt wurde und das Schiff nun Wasser aufnimmt, berichtet "The Insider" weiter.

Die 23-köpfige Besatzung wurde evakuiert, Taucher sollen das Schiff untersuchen. Verletzte gibt es dem Bericht zufolge keine. Eine Lagebesprechung unter Leitung des ukrainischen Verkehrsministers Roman Wladimirowitsch Starowoit habe bereits stattgefunden, schreibt "The Insider" weiter. Der Tanker fährt unter der Flagge der Marshallinseln und war aus Belgien gekommen.

Seit Jahresbeginn ist dies bereits der sechste Tanker, der nach dem Anlaufen in russischen Häfen von einer Explosion betroffen ist, heißt es in dem Bericht. Bereits am 27. Juni war in der Nähe von Libyen der Tanker namens "Vilamoura" nach einem Stopp in einem russischen Hafen explodiert. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes handelte es sich dabei um ein Schiff der Schattenflotte Russlands. Ob der Tanker "Eco Wizard" ebenfalls dazu gehört, steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.

Russland: Haben zwei Orte in der Ostukraine eingenommen

Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge zwei Ortschaften im Osten der Ukraine unter seine Kontrolle gebracht. Es handele sich um Soboliwka in der Region Charkiw und Piddubne in der Region Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem meldete die Nachrichtenagentur Interfax, russische Einheiten hätten einen ukrainischen Luftwaffenstützpunkt, eine Fabrik für Drohnen-Komponenten und Munitionslager angegriffen. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Jetzt haben die Russen Mitleid mit Musk

