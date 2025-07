US-Sondergesandter Kellogg reist für mehrere Tage nach Kiew

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 11.07.2025 - 17:55 Uhr

Aktualisiert am 11.07.2025 - 17:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der US-Sondergesandte Keith Kellogg wird zu weiteren Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. (Archivbild) (Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa/dpa-bilder)

Bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom führte der US-Sondergesandte Keith Kellogg bereits Gespräche mit ukrainischen Vertretern. Nun reist er noch für mehrere Tage in das Kriegsland.

Der für die Ukraine zuständige US-Sondergesandte Keith Kellogg will am kommenden Montag nach Kiew reisen. "Wir werden da eine Woche sein", teilte Kellogg bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom dem ukrainischen Nachrichtenportal Nowyny.live mit. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, bestätigte wenig später Journalisten den Besuch. Zu den geplanten Treffen gab es vorerst keine Auskunft.