Israels Armee wirft Hilfsgüter über Gaza ab

Macron: Frieden ist möglich

Um die UN-Hilfsorganisationen und andere Initiativen zu umgehen, führte die israelische Regierung vor einiger Zeit ein neues Verteilungssystem mit Hilfe der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ein. Seither gibt es immer wieder Berichte über tödliche Zwischenfälle nahe der Verteilstellen der GHF. Der Leiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), Phillipe Lazarrini, nannte die Zentren "sadistische Todesfallen".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X nach einem Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, die Blockade von Hilfsgütern und die Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes in Gaza stellten ein untragbares Risiko für eine Hungersnot und die Zwangsvertreibung der Bevölkerung dar. "Wir können nicht hinnehmen, dass die Bevölkerung, darunter viele Kinder, an Hunger stirbt", schrieb Macron und forderte erneut eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln. "Frieden ist möglich".

Internationale Konferenz zur Zweistaatenlösung

Eine am Montag in New York von seinem Land und Saudi-Arabien geplante internationale Konferenz zur Zweistaatenlösung müsse eine neue Dynamik zugunsten einer gerechten und dauerhaften Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts auf der Grundlage der Zweistaatenlösung schaffen, schrieb Macron. Die Arbeit werde auf der UN-Generalversammlung im September in New York fortgesetzt. Macron hatte zuvor bereits angekündigt, er werde dort dann die Anerkennung Palästinas als Staat verkünden. Dafür hatte er scharfe Kritik Israels und seines Verbündeten USA auf sich gezogen.

Tausende fordern in Tel Aviv Deal zur Geisel-Freilassung

In Israel gingen derweil mehrere Tausend Menschen für eine Waffenruhe in Gaza und die Freilassung der weiter von der Hamas festgehaltenen Geiseln auf die Straße. Bei der Kundgebung in Tel Aviv appellierte eine frühere Geisel an US-Präsident Donald Trump: "Ich bitte Sie dringend: Bitte nutzen Sie alle Mittel, alle Einflussmöglichkeiten, um sie alle nach Hause zu holen. Ein umfassendes Abkommen ist der einzige Weg nach vorn, und nur Sie können es möglich machen." Am Donnerstag hatten die USA und Israel ihre Verhandlungsteams von den indirekten Gesprächen in Katar über eine Feuerpause zurückgerufen.

Wie es jetzt mit den Bemühungen um eine Waffenruhe weitergeht, bleibt abzuwarten. Nach israelischen Angaben befinden sich noch 50 Geiseln im Gazastreifen, von denen noch mindestens 20 am Leben sein sollen. Terroristen der Hamas und andere Islamisten hatten bei ihrem Überfall in Israel am 7. Oktober 2023 mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Mehr als 1.200 Menschen wurden getötet. Es war der Auslöser des Krieges.