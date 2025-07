Nach dem Beginn der verkündeten "taktischen Pause" fuhren laut einem ägyptischen TV-Bericht erste Lkw mit Hilfsgütern in das Palästinensergebiet. Ägyptische Lastwagen seien dabei, am Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu fahren, meldete der Sender Al-Kahera News am Sonntagmorgen im Onlinedienst X zu Videobildern, die Hilfskonvois im Grenzgebiet zeigen.

Ab diesem Sonntag werde die Armee "jeden Tag bis auf Weiteres" von 10 bis 20 Uhr Ortszeit eine "taktische Pause der militärischen Aktivitäten für humanitäre Zwecke" einlegen, teilten die israelischen Streitkräfte am Morgen mit. Die Pause gelte in den Gebieten, in denen die Armee nicht operiere: in Al-Mawasi im Südwesten des abgeriegelten Küstenstreifens, in Deir al-Balah im Zentrum sowie in der Stadt Gaza im Norden. Dies sei nach entsprechenden Gesprächen mit den UN sowie internationalen Organisationen abgestimmt worden, hieß es.