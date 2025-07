Dan Bongino (l.) und Donald Trump nehmen im November 2023 an einem Kampfsport-Event in New York teil (Archivbild): Bongino war einst Podcaster und ist nun Vizechef des FBI. (Quelle: IMAGO/Vanessa Carvalho/imago)

Als Podcaster machte Dan Bongino teils mit Falschbehauptungen auf sich aufmerksam. Nun ist er FBI-Vizechef und verspricht seinen Followern in einem Beitrag in den sozialen Medien, "die Wahrheit" offenzulegen.

"Wir werden die Antworten bekommen, die wir ALLE VERDIENEN"

Bongino fuhr fort: "Was ich jedoch während unserer legitimen und notwendigen Ermittlungen zu den oben genannten Themen erfahren habe, hat mich zutiefst schockiert." So könne man eine Republik nicht führen, beklagte der FBI-Vize. "Nach dem, was ich erfahren habe, werde ich nie mehr derselbe sein."

Bongino versprach, Epstein-Akten zu veröffentlichen

Das FBI ermittelt aktuell auch im Fall des gestorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein . Noch vor ihrer Berufung hatten Bongino und auch FBI-Chef Patel versprochen, Ermittlungsakten sowie Informationen zu weiteren möglicherweise in den Fall verwickelten Prominenten zu veröffentlichen. Dies war auch eines der Wahlversprechen von Trump. Nun jedoch will das Lager des US-Präsidenten davon nichts mehr wissen.

Die Verhaftung Epsteins, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, sorgte in den USA und weltweit für Aufsehen. 2019 beging er mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die US-amerikanische High Society hatte. Präsidenten und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos der beiden belegen.