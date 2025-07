Ein mobiles Artilleriegeschütz der thailändischen Armee feuert in Richtung Kambodscha (Archivbild): Bisher sollen mehr als 30 Menschen in dem Konflikt getötet worden sein. (Quelle: Athit Perawongmetha/reuters)

Auch nach der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Waffenruhe wird an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha offenbar weiter geschossen. Die Länder beschuldigten sich gegenseitig, am Sonntagmorgen das jeweils andere Land mit Artillerie angegriffen zu haben.

Am Vorabend hatte Trump erklärt, er habe mit den Regierungschefs der südostasiatischen Staaten gesprochen und beide hätten zugestimmt, sich sofort zu treffen und rasch eine Feuerpause und letztendlich Frieden auszuarbeiten: "Beide Seiten sind an einer sofortigen Waffenruhe und Frieden interessiert."

Thailand und Kambodscha offen für Trump-Vorschlag

Bisher mehr als 30 Menschen getötet

Die Gefechte an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha hatten am Samstag den dritten Tag in Folge angehalten. Beide Seiten erklärten, sie hätten in dem Grenzstreit in Notwehr gehandelt. Bislang wurden bei den schwersten Zusammenstößen der Nachbarländer seit mehr als zehn Jahren mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 130.000 vertrieben.