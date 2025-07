Aktualisiert am 26.07.2025 - 23:56 Uhr

Zwei Boote der Guardia Civil fangen Migranten ab, die versuchten, von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta zu schwimmen. Insgesamt 54 gelang das. (Quelle: Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa/dpa-bilder)

Migranten wagen immer wieder den gefährlichen Weg in Spaniens Nordafrika-Exklaven, um das Festland und andere EU-Länder zu erreichen. Kinder haben dabei bessere Chancen auf einen Verbleib.

Insgesamt 54 Minderjährige sind von Marokko aus durch das Mittelmeer zur spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta geschwommen. Es handele sich überwiegend um Marokkaner, berichtete der staatliche spanische TV-Sender RTVE. Rettungskräfte seien die ganze Nacht und am folgenden Tag im Einsatz gewesen, um Schwimmer aus dem Meer zu retten. Die Strecke von Marokko nach Ceuta durch das Meer ist zwischen 300 und 500 Meter lang.

Aufnahmezentren für Minderjährige überfüllt

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie einige der Migranten auch in einem Schlauchboot an den Strand von Ceuta gebracht wurden. Von Toten wurde zunächst nichts bekannt. Während Volljährige meist schnell zurückgeschoben werden, dürfen unbegleitete Minderjährige bleiben – zumindest bis sie 18 sind. Die Aufnahmekapazitäten sind jedoch überlastet und die Regionalregierung bat die Regierung in Madrid, Jugendliche aufs Festland zu holen.