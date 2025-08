Wadephul macht Druck auf Israel und warnt vor Isolierung

Deutschland beteiligt sich an Hilfsaktion aus der Luft

Deutschland will sich in den kommenden Tagen erneut an internationalen Bemühungen beteiligen, die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern zu versorgen. Dazu wurden nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Anfang der Woche bereits zwei Bundeswehr-Maschinen in den Nahen Osten geschickt. In Jordanien sollten die Flugzeuge aufgetankt und für die Einsätze ausgerüstet werden.

Seit Sonntag werfen Flugzeuge aus Israel, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Hilfsgüter aus der Luft ab. Helfer halten die Versorgung aus der Luft wegen der relativ geringen Mengen im Vergleich zu Lastwagentransporten für ineffektiv. Sie weisen zudem darauf hin, dass abgeworfene Paletten Menschen am Boden erschlagen könnten.

Deutschland hatte sich bereits im vergangenen Jahr an Abwürfen über dem Gazastreifen beteiligt. Die neue Aktion wurde von israelischer Seite gebilligt. Dennoch forderte Wadephul Israel auf, auch Grenzübergänge in das Kriegsgebiet zu öffnen. Nur über den Landweg könnten Hilfsgüter in ausreichender Menge die Menschen erreichen.

Hamas knüpft Verhandlungsbereitschaft an Bedingungen

Die Hamas erklärte sich in einer Stellungnahme am Abend zur Fortsetzung der ins Stocken geratenen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg bereit - unter der Bedingung, dass sich vorher die humanitäre Lage in dem Küstengebiet verbessern müsse. Unter den derzeitigen Umständen sei die Fortsetzung der Gespräche sinnlos, hieß es.

Zuletzt waren die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, bei denen die USA, Ägypten und Katar vermitteln, ins Stocken geraten. Nach israelischer und amerikanischer Darstellung hatte die palästinensische Terrororganisation mit überzogenen Forderungen die Gespräche zum Entgleisen gebracht. Die Delegationen der USA und Israels wurden daraufhin vom Verhandlungsort Doha zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückberufen.

Auf dem Tisch lag zuletzt ein Vorschlag für eine 60 Tage lange Waffenruhe. Während dieser Zeit sollte die Hamas zehn der noch lebenden Geiseln freilassen, die von den Islamisten im Gazastreifen festgehalten werden. Vermutet wird, dass noch 20 Geiseln am Leben sind.