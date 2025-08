Ion Iliescu, Rumäniens erster Präsident nach dem Sturz Ceaușescus, ist tot. Seit Jahren war Iliescu aus der Öffentlichkeit verschwunden. Nun ist er am Dienstag im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Bukarest gestorben, wie die rumänische Regierung mitteilte.

Iliescu hatte die Macht im Dezember 1989 übernommen, unmittelbar nach dem Sturz des kommunistischen Diktators Nicolae Ceaușescu. In den ersten demokratischen Wahlen Rumäniens im Mai 1990 wurde er mit großer Mehrheit bestätigt. Seine erste Amtszeit dauerte bis 1996, eine zweite folgte von 2000 bis 2004. In dieser Zeit trat Rumänien der Nato bei und unterzeichnete ein Assoziierungsabkommen mit der EU.

Vorwürfe der Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Ion Iliescu wurde am 3. März 1930 in Oltenița geboren. Schon früh engagierte er sich in der Kommunistischen Partei und wurde 1967 Jugendminister. In den 1970er Jahren fiel er bei Ceaușescu in Ungnade. Nach dem Sturz des Diktators ernannte er sich selbst zum Chef der Übergangsregierung – unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen.