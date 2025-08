Ein Name fehlt

Der US-Kongress erhöht den Druck in der Epstein-Affäre und fordert umfassende Akteneinsicht. Hochrangige Ex-Amtsinhaber sind als Zeugen geladen.

Der Kontrollausschuss im US-Repräsentantenhaus hat in der Epstein-Affäre die Freigabe von Ermittlungsunterlagen verlangt und mehrere hochrangige Ex-Amtsträger vorgeladen. Das Gremium veröffentlichte Schreiben an etliche Personen, darunter US-Justizministerin Pam Bondi, den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton sowie Ex-Außenministerin Hillary Clinton. US-Präsident Trump, der in der Affäre ebenfalls unter Druck steht, wurde nicht vorgeladen.