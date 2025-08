Die Schnellrestaurantkette Wienerwald wurde als Franchise- und Systemgastronomie betrieben. Auf dem Höhepunkt des Erfolgs betrieb Wienerwald über 1.600 Restaurants weltweit. In den Siebzigerjahren gab es Hunderte Filialen in Deutschland.

Letzter Wienerwald in Deutschland schloss 2023 seine Türen

Offenbar hatten unter anderem die Besitzerwechsel und erfolglose Konzepte zum Rückgang der Filialen geführt. Nach einigen Insolvenzen gehörten die Markenrechte zuletzt den Münchner Gastronomen Günter und Margot Steinberg. Diese verkauften sie an die Family Brands Operations Company aus Hildesheim. Bei allen den bestehenden Restaurants in Deutschland ließ man daraufhin die Lizenzen auslaufen. Die Lizenz für die letzte Wienerwald-Filiale in ganz Deutschland, die in Hannover betrieben wurde, lief am 31. Dezember 2023 aus.