Trump schießt sich auf Indien ein

So droht Trump Handelspartnern Russlands mit Strafzöllen von 100 Prozent, sollten sie weiter Geschäfte mit Moskau machen. In dieselbe Richtung geht bereits ein Gesetzentwurf im US-Senat, der Strafzölle von bis zu 500 Prozent für Länder vorsieht, die weiterhin russisches Öl kaufen . Zuletzt war Trump immer mehr auf die Linie des Senats eingeschwenkt, auch wenn offen ist, ob das von Republikanern und Demokraten getragene Sanktionspaket jemals umgesetzt wird. Jetzt hat sich Trump besonders auf einen Handelspartner Russlands eingeschossen: Indien .

Indien wehrt sich gegen Trumps Vorwürfe

Vorige Woche drohte Trump der Regierung in Neu-Delhi erstmals mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent, sollte das Land weiter russisches Öl kaufen. Am Montag macht Trump Indien erneut Vorwürfe: "Es ist ihnen egal, wie viele Menschen in der Ukraine durch die russische Kriegsmaschinerie getötet werden", sagte der US-Präsident und schraubte seine Zolldrohung noch in die Höhe. Im Raum steht nun die Drohung von rund 100 Prozent Zöllen.