Die Schweiz versucht bis zur letzten Minute, die US-Zölle auf Schweizer Importe in Höhe von 39 Prozent noch abzuwenden. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren am Dienstag auf dem Weg nach Washington , wie die Regierung mitteilte. Sie hoffe, möglichst noch vor dem 7. August, wenn die Zölle in Kraft treten sollen, eine Verbesserung herauszuholen.

Experte warnt vor erzwungenen Zugeständnissen

Trump droht massiv erhöhte Zölle und bietet dann in Verhandlungen Rabatte an, wenn die Handelspartner milliardenschwere Investitionsversprechen leisten. "Das ist eine Art globale Erpressung", sagte Scott Lincicome vom wirtschaftsliberalen Cato Institute der "New York Times". Der Ökonom sieht in Trumps Vorgehen weniger Verhandlungen als vielmehr ein erzwungenes Zugeständnis.