Kampf gegen den Qualm

Paris verbietet Rauchen in mehreren Parks

19.07.2018, 21:20 Uhr | dpa-AFX

Schild am "Nichtraucher-Park": Zunächst wird das Verbot in sechs Grünanlagen in Paris getestet. (Quelle: Sebastian Kunigkeit/dpa)

In Frankreichs Hauptstadt gilt von nun an in einigen Parks ein vorläufiges Rauchverbot. Damit will Paris einen weiteren Versuch wagen, die Zahl der Raucher zu verringern. Auch die Tabakpreise sollen steigen.

Im Kampf gegen Zigarettenrauch hat Paris sechs öffentliche Grünanlagen testweise zu Nichtraucher-Parks erklärt. Erstmal soll dort für zunächst vier Monate nicht geraucht werden – die Stadt will damit gegen das Passivrauchen vorgehen, aber auch die Sauberkeit verbessern. An den Eingängen der Parks und Gärten weisen Schilder auf die neue Regel hin. Es handelt sich überwiegend um kleinere Grünanlagen, etwa den versteckt gelegenen Anne-Frank-Garten in der Nähe des Kunstmuseums Centre Pompidou oder den 1.000 Quadratmeter großen Jardin Yilmaz Güney im zehnten Stadtbezirk.

Die großen, auch von vielen Paris-Urlaubern frequentierten Parks wie der Tuileriengarten neben dem Louvre-Museum oder der Jardin du Luxembourg sind nicht betroffen. Der Anfang des Monats vom Stadtrat beschlossene Test läuft seit vergangener Woche, Bußgelder für Raucher sind dabei allerdings nicht vorgesehen. Nach vier Monaten sollen die Erfahrungen ausgewertet werden – dann könnte auch über ein dauerhaftes Verbot gesprochen werden.











Auch auf nationaler Ebene hat Frankreich zuletzt den Kampf gegen Zigarettenkonsum verschärft. Die Regierung will den Preis einer Schachtel Zigaretten bis 2020 auf 10 Euro nach oben drücken. Seit der Wahl von Präsident Emmanuel Macron wurden die Preise bereits zweimal angehoben, im März ging es um fast einen Euro nach oben auf durchschnittlich etwa 7,90 Euro für 20 Zigaretten. Schon seit 2008 darf in französischen Bars und Restaurants nicht mehr geraucht werden, seit Anfang 2017 sind Markenlogos auf Zigarettenschachteln verboten.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sank die Zahl der täglichen Raucher in Frankreich 2017 um eine Million gegenüber dem Vorjahr. Der Zigarettenverkauf war leicht rückläufig (minus 0,15 Prozent).