Ein Kandidat pro Wahlkreis

Parlamentswahl in Nordkorea - Abstimmung gilt als Formsache

10.03.2019, 13:11 Uhr | dpa

Kim Jong Un bei der Abgabe seiner Stimme in einem Wahlzentrum an der Kim Chaek University of Technology. Foto: KCNA via KNS/AP. (Quelle: dpa)