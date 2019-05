EU-Kandidat wählt

Nordmazedonien entscheidet in Stichwahl über Präsidenten

04.05.2019, 21:40 Uhr | dpa

Mann an einer Wahlurne in Skopje. Nordmazedonien stimmt in einer Stichwahl über einen neuen Präsidenten ab. Foto: Boris Grdanoski/AP. (Quelle: dpa)