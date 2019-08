Polit-Krise in Rom

Suche nach Regierung in Italien in entscheidender Phase

27.08.2019, 06:44 Uhr | dpa

Nicola Zingaretti, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Italien, bei einer Pressekonferenz in Rom. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press. (Quelle: dpa)