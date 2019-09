Nach monatelangem Ringen

Syrien einigt sich auf Verfassungskommittee

23.09.2019, 16:26 Uhr | dpa

Über Monate haben die syrischen Konfliktparteien über einen Verfassungsausschuss diskutiert. Nun haben sie mithilfe der UN eine Einigung gefunden. Die soll neues Zeitalter einleiten.

Syriens Konfliktparteien haben sich nach monatelangem Ringen auf einen Verfassungsausschuss geeinigt. Das Gremium unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen solle in den kommenden Wochen erstmals zusammenkommen, teilte UN-Generalsekretär António Guterres in New York mit. Der Ausschuss müsse der Beginn eines "poltischen Weges aus der Tragödie heraus" sein.







Der Verfassungsausschuss war bereits im Frühjahr 2018 vereinbart worden. Mit ihm verbinden die UN die Hoffnung, nach mehr als acht Jahren Bürgerkriegs einen neuen politischen Prozess einzuleiten. Bis zum Schluss war umstritten, mit welchen Personen das 150-köpfige Gremium besetzt werden soll.