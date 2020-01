Neuer Vertrauter des Emirs

Emir von Katar ersetzt Regierungschef

28.01.2020, 17:37 Uhr | AFP

Katar hat einen neuen Regierungschef: Der Emir ersetzte den bisherigen Amtsinhaber durch einen Vertrauten. Die Gründe für den Schritt sind unbekannt.

Der Emir von Katar hat einen neuen Regierungschef ernannt. Amtsinhaber Abdullah bin Nasser bin Chalifa al-Thani werde vom bisherigen Kabinettschef des Emirs ersetzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur QNA. Eine Begründung für die Ablösung des Regierungschefs, der auch seinen Posten als Innenminister verlor, wurde nicht genannt.

Zum neuen Regierungschef ernannte der Emir seinen Vertrauten Chalid bin Chalifa bin Abdulasis al-Thani. Der 52-Jährige, der nach einem Studium in den USA in der Gasindustrie tätig war, stand bereits in den Diensten von Emir Tamim bin Hamad al-Thani, als dieser noch Kronprinz war.