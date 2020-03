"Ich arbeite und herrsche nicht"

Wladimir Putin will kein "Zar" sein

19.03.2020, 16:29 Uhr | dpa

Der Präsident Russlands, Wladimir Putin, möchte nicht "Zar" genannt werden. Das erklärt der 67-Jährige in einem Interview. Ganz nachvollziehbar ist die Begründung allerdings nicht.

Zar Putin? Die oft für Russlands Präsident Wladimir Putin gebrauchte Bezeichnung gefällt dem Kremlchef nicht. "Ich arbeite jeden Tag und herrsche nicht", sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Teil eines Interviews der Staatsagentur Tass.

Zaren hatten über Jahrhunderte das russische Imperium geführt, bis der letzte – Nikolaus II. – im Juli 1918 ermordet wurde. "Ein Zar – das ist der, der da sitzt, von oben herab schaut und sagt: 'Wenn ich etwas befehle, dann wird es auch erfüllt'; und selbst rückt er sich nur die Mütze zurecht und schaut in den Spiegel."

Putin ist seit 20 Jahren Russlands Präsident

Der 67-jährige Putin regiert Russland seit mehr als 20 Jahren, inzwischen in der vierten Amtszeit als Präsident in den prachtvollen Palästen aus Zarenzeiten und von 2008 bis 2012 als Regierungschef.

Der frühere Geheimdienstchef und ehemalige KGB-Offizier unterzieht das Land gerade der größten Verfassungsänderung der russischen Geschichte. Mit dem neuen Grundgesetz hat er die Möglichkeit, noch zweimal bei Präsidentenwahlen anzutreten – und zwar 2024 und 2030. Er könnte dann mit Stand heute noch weitere 16 Jahre regieren.

Die russische Bevölkerung soll am 22. April bei einer Volksabstimmung entscheiden, ob diese Verfassung mit erweiterten Machtbefugnissen für Putin in Kraft gesetzt wird. Kremlkritiker werfen Putin vor, sich mit einem "Staatsstreich" dauerhaft die Macht zu sichern in Russland. Ein politischer Konkurrent ist nicht in Sicht.