"Haben es wirklich vergeigt"

Trump erwägt Zahlungen an WHO auszusetzen

08.04.2020, 00:16 Uhr | AFP

US-Präsident Donald Trump: Der Präsident will der WHO den Geldhahn zudrehen. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)

US-Präsident Donald Trump hat scharfe Kritik am Umgang der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Coronavirus-Pandemie geübt. Nun will er ihr offenbar den Geldhahn zudrehen.

Die USA erwägen, ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst auszusetzen. Dies kündigte Präsident Donald Trump am Dienstag in Washington während eines Briefings zur Coronavirus-Pandemie an.



Trump hatte bereits zuvor der WHO schwere Fehler in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des neuartigen Virus vorgeworfen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur afp

Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren