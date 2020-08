Nach Koma-Gerüchten

Angeblich neue Fotos zeigen Kim quicklebendig

27.08.2020, 08:34 Uhr | AFP

Die Gerüchteküche um den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un brodelt derzeit besonders heftig. Es hieß sogar, er liege im Koma. Nun gibt es neue Fotos, die die Spekulationen beenden sollen.

Nach neuen Spekulationen über den Gesundheitszustand von Kim Jong Un haben die nordkoreanischen Staatsmedien wieder offizielle Fotos des Machthabers veröffentlicht. Kim habe am Dienstag ein Krisentreffen ranghoher Parteifunktionäre zur Corona-Pandemie und einem heranziehenden Taifun geleitet, meldete die Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Kim habe dabei "Defizite" bei der Virus-Prävention angesprochen und verstärkte Maßnahmen gegen solche "Mängel" gefordert. Auf Fotos der Zeitung "Rodong Sinmun" war Kim in einem weißen Anzug und beim Rauchen zu sehen.

Kim Jong Un vor Parteifunktionären: Bei der Sitzung soll es um die Corona-Pandemie und einen herannahenden Taifun gegangen sein. (Quelle: KCNA/dpa)



Die neuen Gerüchte über Kims Gesundheitszustand waren durch einen Bericht des südkoreanischen Geheimdienstes ausgelöst worden: Demnach soll der Machthaber einige Zuständigkeiten an seine Schwester Kim Yo Jong abgegeben haben, um seine "Regierungsbelastung" zu verringern. Ein früherer Berater des südkoreanischen Ex-Präsidenten Kim Dae Jung behauptete sogar, Nordkoreas Machthaber liege im Koma.

Schon im April hatte es wilde Spekulationen über Kims Gesundheitszustand gegeben, nachdem der Machthaber wochenlang nicht öffentlich aufgetreten war. Nach Gerüchten über eine angebliche schwere Erkrankung und eine Operation war er aber wieder augenscheinlich gesund auf offiziellen Fotos zu sehen gewesen.

Kein Corona in Nordkorea?

In Nordkorea gab es nach offiziellen Angaben noch keinen einzigen Corona-Fall. Ende Juli meldeten die Behörden zwar einen Verdachtsfall. Bei dem mutmaßlich Infizierten handelte es sich demnach um einen Überläufer, der aus Südkorea nach Nordkorea zurückgekehrt war. Der Fall wurde aber nie offiziell bestätigt, eine über die Grenzstadt Kaesong verhängte Ausgangssperre wurde wieder aufgehoben.

Das extrem abgeschottete und autoritär geführte Nordkorea hatte wegen des Coronavirus Ende Januar seine Grenzen geschlossen. Beobachter vermuten, dass das Virus aber schon vorher aus dem Nachbarland China ins Land gelangte.