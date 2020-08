Neue Einreiseregeln

Wegen Corona-Neuinfektionen: Ungarn schließt Grenzen

28.08.2020, 20:36 Uhr | AFP

Das Land wählt zur Eindämmung der Pandemie drastische Schritte und will sich in wenigen Tagen von Europa abriegeln. Auch für ungarische Staatsbürger gelten dann strikte Regeln.

Ungarn will seine Grenzen wieder schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. "Vom 1. September an wird ausländischen Staaatsbürgern die Einreise ins ungarische Staatsgebiet verweigert", sagte Gergely Gulyas, Stabschef des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, am Freitag. Die meisten Neuinfektionen hätten ihren Ursprung im Ausland.

Ungarische Staatsangehörige dürfen nach den neuen Vorschriften nur einreisen, wenn sie zwei negative Corona-Tests vorweisen können oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Grenzschließung soll zunächst einen Monat lang gelten.

Nach offiziellen Zahlen blieb Ungarn bisher von der Corona-Krise relativ verschont. Die Behördenmeldeten rund 5.500 Infektionen und etwa 600 Todesfälle.