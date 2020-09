"Mission fortsetzen"

Nach Vergiftung: Nawalny plant Rückkehr nach Russland

15.09.2020, 08:58 Uhr | t-online, loe

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny will zurück in seine Heimat Russland. Er befindet sich nach einer Vergiftung noch in der Berliner Charité. Ein Exil in Deutschland kommt für ihn aber nicht in Frage.

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny plant, bald wieder zurück nach Russland zu fliegen. Nachdem er nach einer Vergiftung aus dem künstlichen Koma erwacht war, sprach er mit einem deutschen Staatsanwalt über sein nächstes Vorhaben. Nawalny erholt sich nach und nach von den Folgen des Gifts. Er sei inzwischen bereits bei vollem Bewusstsein.

Ein Sicherheitsbeamte sagte gegenüber der "New York Times": "Er ist sich seines Zustandes voll bewusst, er ist sich voll bewusst, was passiert ist, und er ist sich voll bewusst, wo er sich befindet." Nawalny wird noch immer rund um die Uhr bewacht wird, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Doch schon bald möchte er zurück nach Russland, um "seine Mission" als Oppositionsführer fortzusetzen, sagte der Beamte: "Er hat nicht vor, in Deutschland ins Exil zu gehen. Er will nach Hause nach Russland zurückkehren und seine Mission fortsetzen."

Novichok wurde nachgewiesen

Zuvor hatten Frankreich und Schweden in zwei unabhängigen Untersuchungen bekannt gegeben, dass tatsächlich das Nervengift Novichok in Nawalnys Körper nachgewiesen werden konnte. Damit bestätigten sie die Ergebnisse der deutschen Ärzte. Dies ist nun ein Zeichen mehr dafür, dass Russland etwas mit der Vergiftung zu tun haben könnte. Das Land jedoch bestreitet jegliche Schuld. Stattdessen hieß es, dass Nawalny eher eine Drogenüberdosis oder niedrigen Blutzucker gehabt hätte.



Der starke Nervengiftkampfstoff Novichok wurde in der Sowjetunion entwickelt und mindestens einmal zuvor bei einem Attentatsversuch durch russische Geheimdienstmitarbeiter eingesetzt. Wenn Russland nun in diese Affäre verwickelt wäre, hätte das Land gegen das vereinbarte Chemiewaffenübereinkommen verstoßen.