Nach Corona-Erkrankung

Boris Johnson fühlt sich "fit wie ein Metzgerhund"

04.10.2020, 16:24 Uhr | dpa

Gerüchten zufolge soll der britische Premierminister noch immer unter Folgen seiner Corona-Erkrankung leiden. Das dementiert Boris Johnson und findet zugleich warme Worte für US-Präsident Trump, der auch das Coronavirus hat.

Der im Frühjahr schwer an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson spürt nach eigenen Angaben keine Spätfolgen der Krankheit. "Ich bin fitter als mehrere Metzgerhunde", sagte Johnson am Sonntag in London in einem BBC-Interview. Die Formulierung "as fit as a butcher's dog" heißt wörtlich übersetzt "so fit wie ein Metzgerhund", kommt sinngemäß aber der deutschen Formulierung "fit wie ein Turnschuh" am nächsten.

Johnson: Noch nicht erholt ist "Unsinn"

Gerüchte, er wirke nach seiner Corona-Infektion noch immer nicht ganz erholt, bezeichnete der Premier als "Unsinn". Er hatte im Frühjahr zeitweise auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

US-Präsident Donald Trump wird seit Freitag in einem Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion behandelt. Johnson geht davon aus, dass es Trump den Umständen entsprechend gut geht. "Ich bin sicher, dass Präsident Trump wieder gesund wird. Er hat die bestmögliche Versorgung", sagt Johnson am Sonntag in einem BBC-Interview. Das Wichtigste sei, dem Rat der Ärzte zu folgen. "Er hat eine hervorragende medizinische Betreuung."