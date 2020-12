Nach Rücktritt am Sonntag

Nahm EU-Politiker aus Orban-Partei an illegaler Sexparty teil?

01.12.2020, 20:54 Uhr | dru, t-online

Zwei Tage nach seinem überraschenden Rücktritt nennt der ungarische Europapolitiker Jozsef Szajer den Grund: Er nahm an einer illegalen Party in Brüssel teil. Belgische Medien sprechen von einer Sexparty.

Am Sonntag sorgte der ungarische Europapolitiker Jozsef Szajer für einen Paukenschlag in Brüssel. Mit sofortiger Wirkung legte der Abgeordnete der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz sein Mandat für das Europaparlament nieder und gab als Grund die "zunehmende seelische Belastung" der Tagespolitik an. Nun aber kommt heraus: Szajer belastete etwas anderes.

Denn zwei Tage zuvor war der 59-Jährige bei einer illegalen Party in der belgischen Hauptstadt von der Polizei überrascht worden. In einer Wohnung in der Brüsseler Innenstadt hatten die Beamten trotz Corona-Auflagen rund 20 Menschen angetroffen, wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Es seien auch Drogen gefunden worden.

Pikant: Angeblich feierte Szajer mit den anderen Anwesenden eine Sexparty, wie belgische Medien berichteten. Angeblich fanden die Polizisten in der Wohnung 25 nackte Männer vor – unter ihnen der ungarische Politiker sowie diverse Diplomaten. Szajer soll noch versucht haben, durch ein Fenster zu fliehen, verletzte sich aber dabei und wurde anschließend abgeführt, hieß es.

"Ich war anwesend"

In einem schriftlichen Statement räumte Szajer am Dienstag ein, an einer illegalen Party teilgenommen zu haben. "Ich war anwesend", schrieb der 59-Jährige. Drogen habe er aber nicht genommen, versicherte er. Er habe von der Polizei eine Verwarnung erhalten. Es tue ihm leid und er bedauere, gegen die Corona-Restriktionen verstoßen zu haben. "Es war unverantwortlich von mir", sagte Szajer. Ich bin bereit, das Bußgeld zu begleichen." Auf die Medienberichte über die angebliche Sexparty ging der 59-Jährige nicht ein.

Szajer ist wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban Mitglied der Fidesz-Partei und war zuletzt Leiter der Fidesz-Delegation in der Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören.