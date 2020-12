In Hongkong

Aktivist Joshua Wong zu Haftstrafe verurteilt

02.12.2020, 08:53 Uhr | AFP, cck, dpa

Der Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist in Hongkong zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Auch seine Mitstreiter müssen ins Gefängnis.



Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Zum Auftakt der Verhandlung vor gut einer Woche hatte sich Wong schuldig bekannt, am 21. Juni des Vorjahres einen nicht genehmigten Protest vor dem Polizeipräsidium im Stadtteil Wan Chai organisiert zu haben. Auch seine Mitstreiter Ivan Lam und Agnes Chow wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Nach Angaben des ARD-Korrespondenten Steffen Wurzel wurde Wong zu 13,5 Monaten Haft, Chow zu zehn Monaten und Lam zu sieben Monaten verurteilt.

Laut Wong, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, handele es sich zwar um ein geringfügiges Vergehen. Er und seine Mitstreiter seien aber darauf vorbereitet, eine Haftstrafe anzutreten. Für Wong ist es die dritte Gefängnisstrafe, seit er sich in Hongkong für die Demokratiebewegung engagiert.



Der 24-Jährige hatte bereits als Teenager Proteste organisiert. Nach den 2014 ausgebrochenen "Regenschirm-Protesten" für mehr Demokratie musste er zweimal mehrere Monate in Haft verbringen.

Er hoffe, dass so die weltweite Aufmerksamkeit auf das Hongkonger Justizsystem gelenkt werde, das von Peking manipuliert werde. Beobachter hatten in dem Prozess ein weiteres, extrem besorgniserregendes Zeichen für massive Einschränkungen der Freiheitsrechte durch Polizei und Staatsgewalt in Hongkong gesehen.