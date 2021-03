Bericht von Amnesty International

Erneut elf Menschen in Ägypten hingerichtet

02.03.2021, 16:51 Uhr | AFP

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat erneut auf mehrere Hinrichtungen in Ägypten aufmerksam gemacht. Gleich elf Menschen wurden in den vergangenen Tagen getötet.



In Ägypten sind am Dienstagmorgen elf Menschen hingerichtet worden. Die Todesstrafe sei im Gefängnis von Borg el-Arab in der Nähe von Alexandria vollstreckt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Häftlinge seien wegen in den vergangenen Jahren begangenen Morden in den nördlichen Verwaltungsbezirken Alexandria und Al-Buheira verurteilt worden. Bereits am Samstag waren fünf Menschen im nordöstlichen Ismaila hingerichtet worden, darunter drei Frauen.

Zudem: "Ungezügelte" Folter in Gefängnissen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte im Dezember eine "entsetzliche" Hinrichtungswelle in Ägypten angeprangert. Allein in den letzten Monaten des Jahres 2020 seien Dutzende Menschen hingerichtet worden. Amnesty kritisierte zudem die "ungezügelte" Folter in ägyptischen Gefängnissen.

Im Oktober hatte bereits die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärt, allein in der ersten Oktober-Hälfte seien in Ägypten 49 Todesurteile vollstreckt worden. Amnesty und Human Rights Watch forderten die ägyptischen Behörden auf, die Hinrichtungen sofort zu stoppen.