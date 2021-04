"Politik von Spaltung durchdrungen"

Schwarzer Berater von Johnson kündigt nach Rassismus-Bericht

02.04.2021, 15:12 Uhr | AFP

Nachdem ein Bericht über Rassismus in Großbritannien für Aufregung gesorgt hatte, kündigte Johnsons ranghöchster schwarzer Berater. Die Regierung dementiert einen Zusammenhang, andere äußern daran Zweifel.

Der ranghöchste schwarze Berater von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat gekündigt, nachdem ein Bericht über Rassismus für Empörung gesorgt hat. Samuel Kasumu habe vergangene Woche seinen Rücktritt eingereicht, teilte Downing Street am Donnerstag mit. Einen Tag zuvor war ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht einer Kommission zu Rassismus und ethnischen Ungleichheiten (CRED) erschienen, der keinen strukturellen Rassismus in der britischen Gesellschaft sieht.

Kasumu wollte offenbar bereits im Februar zurücktreten, nachdem er sich über "unerträgliche" Spannungen innerhalb der Downing Street beklagt hatte. Damals sagte er, Johnsons Konservative Partei betreibe "eine Politik, die von Spaltung durchdrungen ist", wie die BBC berichtete. Kasumu war Sonderberater für Zivilgesellschaft.

Kein Zusammenhang mit CRED-Veröffentlichung

Ein Regierungssprecher bestätigte Kasumus Ausscheiden aus dem Amt im Mai, betonte aber, dass die Entscheidung nicht mit der Veröffentlichung des CRED-Berichts in Zusammenhang stehe. Die Kommission zu Rassismus und ethnischen Ungleichheiten (CRED) war erst im vergangenen Jahr nach den Protesten der Bewegung "Black Lives Matter" ins Leben gerufen worden.

Der CRED-Bericht sorgte in Großbritannien für Empörung. Darin wird beschrieben, dass es in dem Land zwar weiterhin Vorurteile gebe, es aber nicht "institutionell rassistisch" sei. Johnson sagte, das Papier werde dazu beitragen, die Politik über "die wahre Natur der Barrieren und der Diskriminierung, die Minderheiten zweifelsohne spüren", zu informieren. "Es gibt sehr ernste Probleme in unserer Gesellschaft, die mit Rassismus zu tun haben und die wir angehen müssen", fügte er hinzu.

Kasumus Ausstieg spreche Bände

Das Land könne "als Modell für andere Länder mit weißer Mehrheit" betrachtet werden, heißt es in dem 264-seitigen Bericht. In diesem wurden 24 Empfehlungen abgegeben, unter anderem zum Aufbau von Vertrauen zwischen Polizei und Minderheitengruppen.

Kasumus Ausstieg spreche Bände, trotz der Dementis der Regierung, dass er mit dem Bericht verbunden sei, sagte Marsha de Cordova, Sprecherin für Gleichberechtigung der oppositionellen Labour-Partei. Der Bericht "scheint die Sklaverei zu verherrlichen und suggeriert, dass institutioneller Rassismus nicht existiert, obwohl es Beweise für das Gegenteil gibt", sagte sie.