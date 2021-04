Bericht aus Justizkreisen

Anschlag geplant? Fünf Frauen in Frankreich verhaftet

05.04.2021, 11:13 Uhr | rtr

Fünf Frauen sollen womöglich einen Terroranschlag in der französischen Stadt Montpellier geplant haben. Die Verdächtigen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Behörden in Frankreich haben nach Angaben aus Justizkreisen fünf Frauen wegen des Verdachts der Vorbereitung eines islamistischen Anschlags festgenommen. Sie seien in der südfranzösischen Stadt Beziers festgesetzt worden, sagte der Justizvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.



Ein Regierungssprecher hatte sich zuvor zu Details nicht äußern wollen. Das Magazin "Le Point" hatte berichtet, die Festnahmen stünden im Zusammenhang mit der möglichen Planung eines Anschlags im südfranzösischen Montpellier.