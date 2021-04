Russische Behörde

Nawalny-Netzwerk als "extremistisch" eingestuft

30.04.2021, 13:16 Uhr | dpa

Die russischen Behörden erhöhen den Druck auf die Organisation des Oppositionellen Nawalny: Die Regionalbüros gelten nun als "extremistisch". Die Mitarbeiter hatten sich darauf bereits vorbereitet.

Die Regionalbüros der Organisation des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny sind in Russland als "extremistisch" eingestuft worden. Das Nawalny-Netzwerk stand am Freitag auf der Liste der "terroristischen und extremistischen" Organisationen der Finanzaufsichtsbehörde Rosfinmonitoring, die kurz zuvor eine Aktualisierung ihrer Liste angekündigt hatte.

Die Regionalbüros hatten sich am Donnerstag bereits selbst aufgelöst, um einem kompletten Verbot infolge der befürchteten Einstufung als "extremistisch" zuvorzukommen. Zuvor hatte ein Gericht in Moskau ein Arbeitsverbot für Nawalny-Organisationen erteilt.

Die Opposition wirft dem Kreml vor, die Justiz für die Zerstörung all dessen zu instrumentalisieren, was Nawalny und seine gegen Korruption gerichtete Bewegung in Jahren aufgebaut hätten. Die Moskauer Staatsanwaltschaft wollte die Organisationen, darunter seine Anti-Korruptions-Stiftung und seine Regionalstäbe, daraufhin als extremistisch einstufen und damit dauerhaft verbieten lassen. Dieses Vorhaben wurde nun umgesetzt.