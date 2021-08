Wegen Verunreinigungen

Moderna nimmt Impfdosen in Japan vom Markt

26.08.2021, 08:54 Uhr | rtr, MaM

Rückschlag für Japans Impfkampagne: Moderna nimmt weit mehr als eine Million Impfstoff-Dosen vom Markt. In einer Charge hatte es Verunreinigungen gegeben.

Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat in Japan etwa 1,63 Millionen Impfstoff-Dosen vom Markt genommen. Zuvor waren in einem Impfzentrum Verunreinigungen einiger Impffläschchen festgestellt worden.

Das japanische Gesundheitsministerium hatte daraufhin die betroffene Charge, insgesamt 565.400 Dosen, aus dem Verkehr gezogen. Als Vorsichtsmaßnahme nahm Moderna daraufhin auch zwei benachbarte Chargen vom Markt.

In dem betroffenen Impfzentrum waren in einer Reihe von Ampullen Partikel gefunden worden. "Sicherheits- oder Wirksamkeitsprobleme" wurden jedoch bislang nicht festgestellt, erklärt Moderna. Das Unternehmen arbeite mit seinem japanischen Partner Takeda Pharmaceutical und den Aufsichtsbehörden an einer Lösung.

Absagen bei Betriebsimpfungen

Mehrere Betriebe, die ihren Arbeitnehmern in den kommenden Tagen eine Impfung anbieten wollten, haben ihre Termine zunächst gestrichen. Yoshihide Suga, Premierminister von Japan, geht dennoch davon aus, dass bis Ende September 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein werden. Auch für eine Auffrischungsimpfung stünde noch genügend Impfstoff zur Verfügung.

Offiziellen Angaben des Premierministers zufolge haben bislang 53,6 Prozent der japanischen Bevölkerung die erste Impfstoffdosis erhalten. Mindestens 42,6 Prozent haben die zweite Impfung erhalten (Stand 24. August).