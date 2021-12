Fälle in Großbritannien steigen sprunghaft

London ruft wegen Omikron-Variante Katastrophenfall aus

19.12.2021, 10:15 Uhr | rtr

Maskierte Menschen in London: Bereits Anfang Januar 2021 hatte die Stadt den Katastrophenfall ausgerufen. (Quelle: Tayfun Salci/imago images)

Der Anstieg der Omikron-Fälle sei besorgniserregend, sagte der Londoner Bürgermeister. Im ganzen Land breitet sich die Variante rasant aus – in der Hauptstadt soll sie bereits mehr als 80 Prozent der neuen Fälle ausmachen.

In Großbritannien steigt die Zahl der registrierten Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante sprunghaft. Bis Freitagabend wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden 24.968 Omikron-Fälle bestätigt. Das sind über 10.000 Fälle mehr als 24 Stunden zuvor. Die britische Hauptstadt London rief wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus am Samstag den Katastrophenfall aus. Der Anstieg der Omikron-Fälle sei sehr besorgniserregend, begründete Bürgermeister Sadiq Khan die Maßnahme. Die Omikron-Variante macht nach Schätzungen von Experten bereits mehr als 80 Prozent aller neuen Covid-19-Fälle in London aus.

In Großbritannien stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche insgesamt kräftig. In den sieben Tagen bis zum 18. Dezember hätten die Fälle um 44,4 Prozent verglichen zur Vorwoche zugenommen, teilt die Regierung mit. Für Samstag meldete Großbritannien 90.418 Covid-19-Neuinfektionen und 125 Tote.

In Deutschland fordern die Gesundheitsminister der Länder von der Bundesregierung eine schnelle Einstufung Großbritanniens als Virus-Variantengebiet. "Das Bundesministerium für Gesundheit wird darin bestärkt, sich kurzfristig weiterhin für eine Einstufung von Großbritannien als Virusvariantengebiet einzusetzen", heißt es in einem Beschluss nach einer Schaltkonferenz der Minister von Bund und Ländern von Samstag. Mehr dazu lesen Sie hier.