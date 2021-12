Justiz

Abschuss von Passagierflug MH17: Lebenslange Haft gefordert

22.12.2021, 12:10 Uhr | dpa

Das Hochsicherheitsgericht am Flughafen Schiphol in der Nähe von Amsterdam, in dem der Prozess und das Strafverfahren zum Absturz von Flug MH17 der Malaysia Airlines stattfinden.