Skandal in Norwegen

Verteidigungsminister hatte Affäre mit 18-Jähriger – Rücktritt

09.04.2022, 15:30 Uhr | dpa

Er hatte eine Affäre mit einer deutlich jüngeren Frau. Nun tritt der norwegische Verteidigungsminister Odd Roger Enoksen zurück. Die betroffene Frau spricht von Scham, Schuldgefühlen und Angst.

Norwegens Verteidigungsminister Odd Roger Enoksen tritt von seinem Amt zurück, weil er vor mehreren Jahren ein sexuelles Verhältnis zu einer deutlich jüngeren Frau hatte. Der Rücktritt des Ministers sei die richtige Entscheidung und nach dem, was in dem Fall bekannt geworden sei, notwendig, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Samstag auf einer Pressekonferenz in Oslo. Details könne er nicht kommentieren. Er hätte Enoksen aber niemals zum Minister ernannt, hätte er bei der Regierungsbildung im Oktober 2021 von dem Verhältnis gewusst, machte Støre klar.

Der heute 67 Jahre alte Enoksen hatte zuvor der Zeitung "Verdens Gang" (VG) bestätigt, dass er ein Verhältnis mit einer jungen Frau gehabt habe und diese Beziehung bedauere. Er hatte die Schülerin 2005 demnach bei einer Zusammenkunft in Nordnorwegen kennengelernt, ehe sie ihn später bei einem Schulausflug ins norwegische Parlament wiedertraf.



Frau fürchtete wohl, dass man ihr nicht glaubt

Enoksen war damals 50, die Frau erst 18 Jahre alt. Nach diesem Ausflug begannen die beiden den Angaben zufolge eine sexuelle Beziehung.

Enoksen äußerte im Gespräch mit der "VG", auch Minister könnten ein Privatleben und ein außereheliches Verhältnis haben. Eine Machtposition über die Frau habe er nicht besessen. Die Frau sagte dagegen, das Verhältnis habe ihr Leben seit 15 Jahren geprägt, sie habe Scham, Schuldgefühl und Angst gespürt, dass man ihr nicht glauben werde.



Enoksen war 2005 Abgeordneter seiner bäuerlichen Zentrumspartei gewesen und Ende des Jahres zum Öl- und Energieminister ernannt worden. Seit Ende 2021 war er unter Støre Verteidigungsminister.