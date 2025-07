Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine füllt Moskau seine Kassen auch mit privaten Vermögenswerten. Wie "Business Insider" berichtet, ist Russland durch die Beschlagnahmungen seit 2022 an umgerechnet etwa 43 Milliarden Euro gekommen. Das gehe aus einem Bericht der russischen Anwaltskanzlei Nektorov, Saveliev und Partner hervor, so das Wirtschaftsmagazin.

Auch westliche Unternehmen sollen im großen Stil enteignet worden sein. In Summe wurden vom russischen Staat demnach insgesamt 102 Vermögenswerte beschlagnahmt. Wie Finanzminister Anton Siluanow im März erklärte, will Russland in diesem Jahr so weitere 1,1 Milliarden Euro einnehmen.