Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Renditen erzielt. So auch etwa der Bitcoin, die bekannteste digitale Währung. (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Der Bitcoin setzt seinen Höhenflug fort. Die Kryptowährung notierte am Donnerstag auf der Handelsplattform bei knapp 114.000 Dollar.

Für Anleger aus dem Euro-Raum, die in ihrer Heimatwährung in den Bitcoin investiert haben, liegt das Allzeithoch schon längere Zeit zurück: Am 20. Januar 2025 lag der Höchstkurs bei 105.495 Euro. Aktuell steht die Kryptowährung wegen der Dollarschwäche bei knapp 100.000 Euro. Maßgeblich für die Bewertung ist aber der Kurs gegenüber dem US-Dollar.