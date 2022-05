WHO: Fast 15 Millionen Menschen wegen Corona gestorben

Genf (dpa) - Die Corona-Pandemie hat nach Sch├Ątzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 und 2021 weltweit etwa 14,9 Millionen Menschen das Leben gekostet.

Die Zahl umfasst sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen der ├ťberlastung der Gesundheitssysteme nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, wie die WHO am Donnerstag in Genf berichtete. Unter den Corona-Infizierten liegt die Todeszahl gem├Ą├č Meldungen der WHO-Mitgliedsl├Ąnder weltweit jetzt bei etwas mehr als 6,2 Millionen.