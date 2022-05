Kommunalwahlen Ausz├Ąhlung in Nordirland wird fortgesetzt - Sinn Fein stark Von dpa Aktualisiert am 07.05.2022 - 11:50 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wahlhelfer beginnen mit der Ausz├Ąhlung der Stimmen bei den Wahlen zum nordirischen Parlament. (Quelle: Peter Morrison/AP/dpa./dpa)

Belfast (dpa) - Die Ausz├Ąhlung der Stimmen nach der Wahl zum nordirischen Regionalparlament ist am Samstag fortgesetzt worden. Am Freitag hatte sich bereits ein historisch starkes Abschneiden der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein abgezeichnet.

Erwartet wird, dass die Partei die meisten Sitze in der Northern Ireland Assembly erringen wird und damit das Recht erh├Ąlt, die k├╝nftige Regierungschefin (First Minister) zu benennen. Es w├Ąre ein symbolischer Wendepunkt in der Geschichte des vor gut 100 Jahren gegr├╝ndeten britischen Landesteils. Sinn Fein galt einst als politischer Arm der IRA (Irish Republican Army), die mit Waffengewalt f├╝r eine Vereinigung der beiden Teile Irlands k├Ąmpfte. Bislang hatten stets Politiker dieses Amt inne, die sich dagegen f├╝r die Beibehaltung der Union mit Gro├čbritannien einsetzten.

Das Thema irische Einheit spielte im Wahlkampf aber nur eine untergeordnete Rolle. Sinn Fein konzentrierte sich stattdessen auf soziale Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und Gesundheit. Sinn-Fein-Spitzenkandidatin Michelle O'Neill k├╝ndigte im Gespr├Ąch mit der Deutschen Presse-Agentur am Freitag an, sie wolle sich auch als k├╝nftige Regierungschefin vorwiegend diesen Themen widmen. Gleichzeitig rief sie zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte ├╝ber die Einheit Irlands auf. "Lasst uns alle an einem gemeinsamen Plan arbeiten", so O'Neill.